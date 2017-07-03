В Городе Спутнике можно арендовать рекламные площади

Летом набережная и Фонтанная площадь Города Спутника становятся точками притяжения для жителей всей области, несколько раз в неделю здесь проходят разнообразные мероприятия. Поэтому реклама, которая размещается в микрорайоне, начинает работать еще эффективнее.

Один из самых простых способов рассказать о своей компании — наружная реклама. В Спутнике можно арендовать билборды (щиты размером три на шесть метров) или ситиформаты (отдельно стоящие конструкции размером 1,3 на 1,8 метров). Ситиформаты попадаются на глаза всем прохожим. Более того, информация на них хорошо читается, а значит, здесь можно размещать достаточно подробные описания товаров и услуг.

Кроме статичной наружной рекламы, в Спутнике работают видеоносители. Небольшой экран для слайд-шоу и рекламный видеороликов без звука расположен на перекрестке улиц Радужной и Светлой. На светофоре останавливаются автомобили и пешеходы, поэтому реклама в этом месте считается эффективной. На Фонтанной площади за сценой работает большой экран, где можно транслировать полноценные видеоролики. Также возможно размещение аудиороликов на набережной.

Кроме прямой рекламы Город Спутник предлагает и нестандартные форматы. Например, можно провести под эгидой своей компании или стать партнером одного из мероприятий, которые проводит холдинг «Термодом». Также рекламные места предлагаются в журнале «Town in town (Город в городе)», бесплатном ежеквартальном издании Спутника.

Узнать подробнее о предложениях по размещению рекламы в Городе Спутнике или забронировать рекламное место можно по телефону 25−93−10 или в отделе аренды холдинга «Термодом» на ул. Радужной, 1.