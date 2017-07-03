Белозерцев поручил активизировать ремонт домов на «красной линии»

«По графику, с 7 июля мы начинаем ремонт домов на Кирова, 3 и Кирова, 52, расположенных напротив Дома молодежи. Через год намечен ремонт домов номер 5 и 67 на той же улице. Перечень находящихся на «красной линии» домов, требующих ремонта, составлен. Хотелось бы вместе с представителями мэрии провести выездное совещание, на месте еще раз осмотрев эти здания. Все нормативы для проведения ремонта у нас обозначены», — доложила директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

«Создавайте рабочую группу или проектный офис. Мы должны найти комплексное решение и привести здания, формирующие облик Пензы, в такое состояние, чтобы мы могли гордиться», — обратился к мэру Пензы Иван Белозерцев.

При планировании ремонта фасадов домов, находящихся на «красной линии», губернатор поручил также обратить внимание на то, насколько вписываются в городской ландшафт другие строения.

«В самом центре города, на улице Суворова — непонятные киоски, от которых надо на законном основании избавляться. Если не заниматься вплотную этим вопросом — ларьки везде так и будут стоять. Нужно менять к лучшему лицо нашего города», — цитирует главу региона пресс-центр облправительства.