«МегаФон» предлагает клиентам новую опцию «Мир онлайн»

Своим пензенским абонентам, собирающимся за границу, «МегаФон» рекомендует взять с собой новую опцию «Мир онлайн». Она откроет безлимитный доступ в интернет в международном роуминге в 43 странах.

По данным сотового оператора, количество его поволжских абонентов, отправившихся в июне этого года за рубеж, увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, а объем потребленного ими интернет-трафика — в рекордные 8,5 раз. В предыдущем году рост был двукратный.

«Благодаря выгодным опциям абоненты МегаФона с каждым годом все свободнее пользуются мобильным интернетом в поездках по миру: для получения данных, общения с Россией через мессенджеры и в соцсетях. Новая опция «Мир онлайн» обеспечивает безлимитную передачу данных в наиболее популярных странах. Опция революционно снижает стоимость трафика: например, в Европе по базовому тарифу за 700 рублей можно получить порядка 140 мегабайт, а с «Мир онлайн» — за 600 рублей безлимит на круглые сутки», — отметил директор пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев,.

Опция «Мир онлайн» действует в 43 популярных странах:

— СНГ и Балтии: Абхазия, Белоруссия, Латвия, Литва, Украина, Эстония;

— Европы: Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Нидерланды, Мальта, Норвегия, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Черногория, Чехия, Хорватия, Финляндия, Швеция.

— Азии и Африки: Египет, Израиль, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Турция, ЮАР.

— а также в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США.

Стоимость опции составляет 600 рублей в сутки. Более подробная информация — на сайте www.megafon.ru.