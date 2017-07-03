Егор Корешков нашел любовь в «Отеле Элеон»

Егор Корешков (Петр): «Когда-то я зарекся клеить бороду, но в этот раз сделал исключение и остался доволен результатом. Что касается моего героя, такая деталь в образе только добавляет ему характерности. Честно говоря, когда мне предложили эту роль, я вспомнил мультик «Мегамозг». Там тоже персонаж на самом деле очень добрый, а все, что он делает, — всего лишь игра. Вот и Петр — вроде положительный человек, но совершает довольно хитрые, неоднозначные поступки».

В новых сериях «Отель Элеон» возглавил режиссер Максим Свешников, известный по комедиям «Елки лохматые» и «Страна чудес», а за визуальные решения теперь отвечает оператор Павел Капинос, снявший такие хиты, как «Кухня. Последняя битва», «Хардкор» и «Духlеss 2».



Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Отель Элеон» стал не просто визитной карточкой телеканала СТС, но и одним из самых обсуждаемых сериалов на телевидении. Ведь с каждым сезоном наша история становится только ярче, колоритней, многослойней, проект расширяется и обзаводится новыми персонажами. Мы не забываем и про полюбившихся зрителями героев, которые в этом сезоне не просто вернутся в отель, но и кардинально изменят жизнь «Элеона».



Виталий Шляппо, генеральный продюсер Yellow, Black and White и руководитель авторской группы: «В третьем сезоне всего будет достаточно: и экшна, и драмы, и комедии, и романтики. Также зрителей ждет продолжение криминальной истории Даши и Юли. В качестве главных героев остаются все те же персонажи, плюс появится новый герой Петр в исполнении Егора Корешкова».



В третьем сезоне за психологический климат в коллективе отеля снова отвечает коуч Вадим — экс-супруг управляющей Софии (Екатерина Вилкова), которого играет актер Илья Любимов (в жизни — муж Екатерины Вилковой). В новых сериях Вадим попытается вернуть бывшую супругу, даже если ради этого нужно подставить всех ее ухажеров, в том числе и Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда).





Илья Любимов (Вадим): «В общем-то мое возвращение в проект вполне ожидаемо: ранее был заявлен персонаж, и потом мы с Екатериной — муж и жена, почему бы это не использовать. Кроме того, мы прекрасно чувствуем друг друга в кадре, а на съемках у меня есть лишний повод полюбоваться красивой женщиной. Что касается моего экранного соперника, Гриша Сиятвинда — тот партнер, с которым легко добиваться высококлассных результатов».



Екатерина Вилкова (София): «Съемки только начались, и пока у меня много вопросов к моей героине. Каждый сезон — это поиски мотиваций ее поступков, что порой дается мне с трудом. Например, мне лично сложно было оправдать отношения Софии с балагуром Павлом. В новых сериях и в без того запутанную личную жизнь Софии вмешиваются не только Джекович, но и ее бывший муж. Кажется, что теперь моей управляющей снесет крышу окончательно. Самой интересно, как она выпутается из сложившейся ситуации».



Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Джекович продолжает пытаться добыть свою чашу Грааля по имени София. Я так подозреваю, что авторы поставили перед собой задачу максимально усложнить жизнь моему герою, потому что на пути к Софии возникают все новые и новые препятствия. Только он преодолевает вроде одно, тут же возникает еще более сложная преграда. Но, наверное, поэтому и не пропадает интерес зрителей. Это как игра: дойдет ли персонаж до финиша так, как об этом мечтает, или нет. Я сам заинтригован и жду, чем все закончится».



В третьем сезоне появятся не только новые персонажи, но и любимчики поклонников «Кухни». Зрителей ждет долгожданное возвращение повара Феди — специалиста, который умеет мастерски готовить рыбу и сочинять морские байки. Лучший друг Сени не просто устроится работать в Victor, но и перевернет в ресторане все с ног на голову.

Михаил Тарабукин (Федя): «Меня спрашивают, скучал ли я по проекту. На самом деле, как можно соскучиться по тому, чего в твоей жизни еще не было? Меня позвали в совершенно другой сериал, и, на мой взгляд, появление моего героя в «Отеле Элеон» по эмоциональному накалу просто перекрывает все шесть сезонов «Кухни»! Как говорил наш капитан, эта волна накроет все предыдущие пузырики с лихвой!»



В это время Павел Аркадьевич, оставшись без тетиных денег, узнает, что такое жить «от получки до получки». Из балагура-транжиры бывший владелец отеля превращается в безответственного работника, а сотрудники «Элеона» только готовы подкинуть проблем экс-боссу.

Милош Бикович (Павел): «Если во втором сезоне Павел мучился и расплачивался за свои ошибки, то в третьем, наконец-то, начнет взрослеть и что-то понимать. Он поменяется как внешне, так и внутренне, изменятся даже его шутки. Я, кстати, просил авторов сделать юмор героя более циничным и саркастичным. Конечно, я пытаюсь продвинуть что-то свое, правда, большинство моих шуток остается вне кадра — только для съемочной группы».



Кстати, перемены в имидже коснутся не только Павла: в третьем сезоне Даша станет блондинкой, София Яновна добавит ярких цветов в гардероб, а Михаил Джекович примерит образ байкера — кожаную куртку и джинсы. Среди новых локаций — квартиры Даши и Софии, торговый центр, каток и парк, где по сценарию Петр устраивает необычные свидания Даше. Для одного из них художникам предстоит арендовать воздушный шар, съемки полета которого разрешены только за пределами Москвы и в определенное время.

Первый и второй сезоны сериала «Отель Элеон» в эфире СТС с понедельника по четверг в 20.00. Новые серии — уже скоро!