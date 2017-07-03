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Финогеева приняла участие во Всероссийском семинаре-совещании

3 июля в 16:15 188 просмотров

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева приняла участие в работе Всероссийского семинара-совещания с руководителями финансовых органов субъектов РФ в Казани.

Главной темой мероприятия стало обсуждение основных подходов к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в Российской Федерации на 2018−2020 годы.

«Совещание открыли министр финансов РФ Антон Силуанов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — сообщает пресс-служба министерства финансов Пензенской области.

В рамках семинара-совещания подняли вопросы основных подходов к формированию бюджетной политики на 2018−2020 годы, а также проблемы новаций бюджетного законодательства и оплаты труда бюджетникам.

Кроме того, участники затронули темы взаимодействия органов Федерального казначейства с финансовыми органами и основные направления налоговой политики на 2018−2020 годы.


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