Белозерцев: Гости Пензы отмечают, что город приобретает европейский вид

Первую очередь реконструкции набережной Суры в Пензе завершат в ноябре, полностью работы будут выполнены до конца мая 2018 года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона 3 июля.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, первая очередь работ стоимостью в 103,7 млн рублей ведется в соответствии с утвержденным графиком.

«Очищены фасады стелы с барельефом и монумента «Росток», демонтировано асфальтовое покрытие смотровой площадки, а также выполнены отсыпка и армирование подстилающих слоев и щебеночного основания, обустроена велодорожка. Демонтируются плиты укрепления откосов набережной и нижней прогулочной зоны, ведется ремонт водопроводной камеры», — сообщил глава горадминистрации.

По данным пресс-центра облправительства, в рамках второй очереди капитального ремонта состоятся замена асфальтового покрытия на плиточное в верхней прогулочной зоне, укрепление откоса с устройством амфитеатра в районе смотровой площадки, обустройство площадок отдыха для детей и взрослых, работы по инженерному обеспечению набережной, озеленение территорий, установка малых архитектурных форм и обустройство газонов.

«Набережная Суры интегрирована в структуру городского центра, работы по ее реконструкции можно вести только в рамках преображения всего микрорайона. Набережная будет закольцована в единую систему благоустройства города», — отметил главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

«Это очень важный для региона проект, отклонение от графика недопустимо. Держите этот вопрос на контроле, каждую неделю подводя итог, что уже сделано и что еще предстоит. Главное — не допустить в центре города архитектурных ошибок. Приезжающие к нам гости из других регионов страны отмечают, что Пенза приобретает вид европейского города. Я считаю, это очень большой аванс доверия, которое нам нужно оправдать», — отметил губернатор Иван Белозерцев.