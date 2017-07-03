Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Белозерцев: Гости Пензы отмечают, что город приобретает европейский вид
Финогеева приняла участие во Всероссийском семинаре-совещании
Белозерцев поручил активизировать ремонт домов на «красной линии»
После жалобы пензенца приведут в порядок хоккейную площадку
Пензенские полицейские выявляли незаконных таксистов
Депутат Госдумы проверил пензенские детские лагеря
Егор Крид снялся в клипе к ЧМ-2018
В Пензе водители игнорируют знаки «Движение запрещено»
Белозерцев призвал не проводить независимую оценку только для галочки
В Пензе светофор на Западной поляне «приуныл»

У 17,5 тысяч пензенцев выявили повышенное артериальное давление

3 июля в 16:50 158 просмотров
, офтальмологам, эндокринологам и ревматологам. Маленьких пензенцев также принимали офтальмологи, эндокринологи и ревматологи. Кроме того, как взрослые, так и дети получили возможность сделать УЗИ.

" data-title="У 17,5 тысяч пензенцев выявили повышенное артериальное давление — Пенза-пресс, рунет за день">

Медицинские организации Пензенской области пригласили жителей региона на прием к урологам, офтальмологам, эндокринологам и ревматологам. Маленьких пензенцев также принимали офтальмологи, эндокринологи и ревматологи. Кроме того, как взрослые, так и дети получили возможность сделать УЗИ.

Главной целью мероприятий является сведение к минимуму число заболевших теми или иными заболеваниями и продление жизни населению региона.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, отмечается активность населения, которая связана с большой разъяснительной работой, направленной на привлечение жителей на первичную консультацию.

Всегда следует помнить, что болезнь, выявленная на ранней стадии, является залогом успешного лечения и полнейшего выздоровления пациента, говорится в сообщении.

За пять месяцев 2017 года из 120 тысяч человек, прошедших диспансеризацию, у 17,5 тысяч отметили повышенный уровень артериального давления, почти 40 тысяч имеют избыточную массу тела, порядка семи тысяч человек имеют очень высокий суммарный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Поэтому проведение диспансеризации, а также организация таких первичных консультативных приемов по выходным дням помогает нам выявлять у населения факторы риска, корректировать их и принимать решения относительно дальнейшего лечения пациента, вплоть до госпитализации и направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи», — пояснила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/07/3/16100317

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics