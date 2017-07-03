Протоиерей предсказал гибель России из-за «Матильды»

Страсти вокруг еще не вышедшего фильма «Матильда» продолжают разограться. На этот раз против показа картины выступил протоиерей Всеволод Чаплин.

Он записал видеообращение и опубликовал его на хостинге YouTube.

«Фильм «Матильда» непременно должен быть запрещен, потому что, если он будет показан, Россия погибнет. И это будет справедливо в Божьих очах», — сказал Чаплин.

Протоиерей также отметил, что картина станет символическим цареубийством и что кощунственная историческая фальсификация должна быть запрещена.

Напомним, фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя должен выйти на экраны осенью. Задолго до премьеры против его показа выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фильм посвящен отношениям будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Создатели картины предполагают подать документы на получение прокатного удостоверения фильма в сентябре. Тогда же будет и определяться ограничение аудитории по возрастному цензу: +12 или +16, сообщает Интерфакс.