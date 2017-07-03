Пензенский гимнаст сразится за звание лучшего спортсмена Спартакиады

Пензенский гимнаст стал финалистом конкурса на звание лучшего спортсмена VIII летней Спартакиады учащихся России.

Как сообщает пресс-служба отдела по организации спортивно-массовых мероприятий детской спортшколы по гимнастике им. Н. А. Лавровой , конкурс проводит федеральный центр подготовки спортивного резерва.

Конкуренцию пензенцу составят лучшие спортсмены по другим видам спорта.

Среди девушек в финал вышла девушка из Чувашии.