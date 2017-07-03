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Пензенский гимнаст сразится за звание лучшего спортсмена Спартакиады

3 июля в 17:17 150 просмотров

Пензенский гимнаст стал финалистом конкурса на звание лучшего спортсмена VIII летней Спартакиады учащихся России.

Как сообщает пресс-служба отдела по организации спортивно-массовых мероприятий детской спортшколы по гимнастике им. Н. А. Лавровой, конкурс проводит федеральный центр подготовки спортивного резерва.

Конкуренцию пензенцу составят лучшие спортсмены по другим видам спорта.

Среди девушек в финал вышла девушка из Чувашии.


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