Пензенский гимнаст сразится за звание лучшего спортсмена Спартакиады

Как сообщает пресс-служба отдела по организации спортивно-массовых мероприятий детской спортшколы по гимнастике им.
Конкуренцию пензенцу составят лучшие спортсмены по другим видам спорта.
Среди девушек в финал вышла девушка из Чувашии.
Пензенский гимнаст стал финалистом конкурса на звание лучшего спортсмена VIII летней Спартакиады учащихся России.
Как сообщает пресс-служба отдела по организации спортивно-массовых мероприятий детской спортшколы по гимнастике им.
Конкуренцию пензенцу составят лучшие спортсмены по другим видам спорта.
Среди девушек в финал вышла девушка из Чувашии.