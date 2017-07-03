В Пензе открылась IT-лаборатория

3 июля в бизнес-инкубаторе «Паршин» в Пензе состоялось открытие IT-лаборатории. Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Secon» и центр кластерного развития организовали мероприятие в пятый раз.

На открытие собрались представители власти, IT-сферы, науки, бизнес-сообщества, учебных учреждений и талантливая молодежь региона. Особыми гостями мероприятия стали зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов и начальник управления инновационной политики регионального минпрома Павел Удалов.

«Данное образовательное мероприятие является частью системной работы по подготовке кадров для развития инновационной экономики региона. Хочу пожелать всем успехов, и, главное, помните — все в ваших руках! Удачи вам!», — обратился Валерий Беспалов.

Образовательный проект будет работать с 3 июля по 11 августа. За полтора летних месяца студенты и молодые специалисты IT-отрасли пройдут практику или стажировку, а также повысят уровень знаний под руководством профессионалов. В финале команды представят проекты экспертам. Участники лаборатории вместе с опытом получат возможность найти работу в одной из пензенских IT-компаний.

«Те, кто пройдет IT-лабораторию и будет выполнять все наши рекомендации, совершат первый большой шаг в отрасль, потому что после этого вы уже становитесь не просто студентами, а людьми, которые понимают, что происходит в IT-сфере, разговаривают на одном языке с профессионалами», — заверил собравшихся руководитель ассоциации разработчиков программного обеспечения Максим Семенкин.

По его словам, многие из выпускников предыдущих сезонов проекта легко нашли работу в крупных отраслевых компаниях.

«Сегодня стартовали 10 проектов, среди которых «Пост экологического мониторинга», «Космические баталии», «Система диагностики и предупреждения аллергии» и другие», — сообщает пресс-службы министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

11 августа подведут итоги работы лаборатории и презентуют разработанные проекты.