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В России может появиться свободный тариф по ОСАГО

4 июля в 09:29 292 просмотра
, что рассматривается возможность сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифицированной.

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Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов сообщил о том, что рассматривается возможность сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифицированной.

«Сейчас мы обсуждаем возможность сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифицированной, то есть привязанной к профилю водителя. Кроме того, планируется изменить порядок присвоения коэффициента «бонус-малус», сделать его более прозрачным», — пояснил он «Известиям».

Также Сергей Швецов прокомментировал вступивший в силу закон о натуральном возмещении по ОСАГО. По его мнению, натуральное возмещение несколько поменяет сам рынок ремонта транспортных средств — он станет не «серым», а «белым».

«Натуральное возмещение ограничит возможности ремонтных организаций предоставлять «серые» услуги, «белые» они смогут продолжить оказывать беспрепятственно. Натуральное возмещение также будет стимулировать поддержание», — пояснил Швецов.


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