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Пензенской адаптивной школе передадут ФОК «Звезда»

4 июля в 09:55 246 просмотров

В Пензе областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа проходит лицензирование.

Постановлением правительства Пензенской области № 224-пП от 15 марта 2017 года в Пензе было создано государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

Сейчас проводятся лицензирование и передача образовательному учреждению ФОКа «Звезда», расположенного на улице Лермонтова, 34.

К 1 сентября планируется объединить все отделения и секции по адаптивному спорту, которые работают в учреждениях, подведомственных региональному министерству физической культуры и спорта.

«Главными задачами развития адаптивной физической культуры и спорта в регионе выступают привлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями здоровья к занятиям физической культурой и развитие паралимпийских видов спорта (плавание, настольный теннис)», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/07/4/8350690

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