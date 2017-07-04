Пензенской адаптивной школе передадут ФОК «Звезда»

Постановлением правительства Пензенской области № 224-пП от 15 марта 2017 года в Пензе было создано государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

Сейчас проводятся лицензирование и передача образовательному учреждению ФОКа «Звезда», расположенного на улице Лермонтова, 34.

К 1 сентября планируется объединить все отделения и секции по адаптивному спорту, которые работают в учреждениях, подведомственных региональному министерству физической культуры и спорта.

«Главными задачами развития адаптивной физической культуры и спорта в регионе выступают привлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями здоровья к занятиям физической культурой и развитие паралимпийских видов спорта (плавание, настольный теннис)», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.