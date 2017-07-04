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Главные события июня в Пензенской области. Мнение экспертов

4 июля в 09:57 218 просмотров
«Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов за июнь. По мнению экспертов, в Пензенской области за это время произошло больше позитивных, чем негативных событий.

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Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов за июнь. По мнению экспертов, в Пензенской области за это время произошло больше позитивных, чем негативных событий.

Среди положительных моментов были отмечены экономические события: подписание губернатором Иваном Белозерцевым на ПМЭФ-2017 соглашения о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, подписание соглашения о сотрудничестве с Агентством инвестиций в социальную сферу, договоренность областного минсельхоза с ЗАО СП «Брянсксельмаш» о льготной поставке пензенским аграриям современной сельхозтехники, подтверждение китайской компанией «Джунэнда» намерения по строительству сельхозкомплекса в индустриальном парке «Отвель», распоряжение губернатора о создании в области Фонда развития промышленности, 5−6-е место по динамике реальных денежных доходов населения за первый квартал 2017 года в рейтинге социально-экономического положения РИА Рейтинг.

В число позитивных событий эксперты включили и открытие в Пензе пансионата «Дом Вероники» для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности, лишенных родительского попечения.

Составители рейтинга также обратили внимание на включение Пензенской области в десятку регионов с наименее заметным конфликтным фоном вокруг городской повестки.

Обрушение стены аварийной пятиэтажки на ул. Ударной, 35 в Пензе, из которой успели отселить только один подъезд, увольнение губернатором Иваном Белозерцевым нескольких региональных чиновников, которые в рабочее время посещали интернет-сайты, признаны самыми негативными происшествиями.

В итоге регион набрал 7,9 баллов и вошел в группу субъектов с высокой устойчивостью.


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