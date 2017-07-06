Как узаконить землю за копейки? Ликбез от «Пенза-Пресс»

Что делать, если по документам в собственности — пять соток земли, а на деле — все восемь? Как узаконить эту землю и не разориться? Теперь такая возможность у жителей Пензенской области есть: участок можно приобрести всего за 15% от его реальной стоимости. Особенности процедуры поясняет начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов.

В чем суть



Возможность приобретать землю при перераспределении за 15% от кадастровой стоимости появилась благодаря постановлению, которое подписал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«На сегодняшний день в Пензенской области около 30% участков, которые стоят на кадастровом учете с уточненными границами. Остальные 70% - тоже находятся на кадастровом учете, но имеют ориентировочные границы, потому мерили их в 80-е, 90-е годы рулетками, теодолитами и другими подобными приборами.

На тот момент и требований не было, чтобы границы были точными. Но сейчас, чтобы иметь право распоряжаться участком, например, продавать, сдавать в аренду, надо поставить его в границах, установленных новым законодательством.

Однако при уточнении границ люди сталкиваются вот с чем: по документам они владеют, допустим, пятью сотками, а по факту колышек при межевании им поставили на полметра дальше, и этот участок они тоже используют и считают своим. Получается, что владелец такой территории нарушает закон и подлежит привлечению к административной ответственности, так как официально эта полоска земли не оформлена.

Чтобы решить эту проблему, человек имеет право обратиться в орган местного самоуправления с вопросом о заключении соглашения о перераспределении земель. Перераспределение — это когда к вашему участку «прирезается» дополнительная земля, чаще всего бывает, что фактически она давно ваша, осталось лишь это право узаконить.

Прилегающую землю надо выкупить, но кадастровая стоимость довольно внушительная, поэтому губернатор принял решение уменьшить сумму до 15% от кадастровой стоимости земельного участка, выкупаемого в частную собственность», — пояснил Андрей Кудинов.

Какие земли попадают под мораторий

Постановление Правительства Пензенской области, которым снижается плата при перераспределении земельных участков, касается дачных участков, личных подсобных хозяйств, земель, предназначенных для строительства частных домов, садоводства.

Как рассчитывается стоимость

Посчитать сумму, за которую можно выкупить землю, можно по формуле:

Стоимость одной сотки основного участка земли в рублях / 100% * количество прирезаемых соток * 15%.

Например, стоимость одной сотки 40 000 рублей, а хотим «прирезать» еще две, считаем: 40 000 / 100 * 2 * 15% = 12 000 рублей.

Процедура

Процедуру перераспределения земельных участков условно можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка схемы расположения образуемого земельного участка;

2. Подача заявления о перераспределении земельных участков в уполномоченный орган по распоряжению земельными участками;

3. Принятие уполномоченным органом решения об утверждении схемы расположения земельного участка;

4. Подготовка кадастрового паспорта земельного участка, который образуется в результате перераспределения;

5. Заключение соглашения о перераспределении земельного участка между уполномоченным органом и собственником земельного участка, подлежащего перераспределению;

6. Подача документов на регистрацию права частной собственности.

Причины отказа:

— если в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;

— если приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам;

— если имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ и другие основания, закрытый перечень которых определен Земельным кодексом РФ.

Для чего нужно

Перераспределение земель по льготной цене приносит пользу обеим сторонам.

Почему это важно:

— появляется возможность спокойно пользоваться и распоряжаться землей и не бояться привлечения к административной ответственности;

— «прирезать» участок можно по низкой стоимости.

В чем преимущество для государства:

— чем четче границы, тем меньше возникает земельных споров и тем ниже социальная напряженность;

— за официально оформленную площадь люди платят земельный налог, тем самым пополняя казну;

— пользование земельным участком в фактических границах становится законным и не будет оснований для привлечения к административной ответственности.

Как долго будет действовать мораторий?

По словам Андрея Кудинова, действие постановления не ограничено временными рамками. В случае, если его действие решат приостановить, то об этом будет сообщено минимум за 30 дней.

Постановление правительства Пензенской области о моратории на выкупную стоимость при перераспределении земель от 13 июня 2017 года № 285-пП можно посмотреть здесь.