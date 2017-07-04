Пензенцев приглашают на ярмарку в Чехию

Предприятия Пензенской области приглашают к участию в Международной многоотраслевой ярмарке «Czech Republic Business Expo 2017».

Мероприятие пройдет с 12 по 14 сентября в городе Оломоуц в Чехии.

В программе ярмарки предусмотрены такие направления, как электроника, кибернетика, IТ-продукты, строительство, здравоохранение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм.

В мероприятии планируется участие представителей из 60 стран. На ярмарке организуют лекции и семинары экспортеров, презентации торговых и инвестиционных возможностей стран, а также конференции на темы экспорта, международной торговли, туризма и научных исследований.

«Участие в мероприятии позволит установить новые деловые контакты, презентовать продукцию на международной арене, ознакомиться с опытом иностранных коллег, а также найти зарубежных партнеров», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.