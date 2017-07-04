Левин вручил благодарственное письмо директору пензенской школы

Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин в ходе работы на региональной неделе посетил одну школу № 74 города Пензы и вручил ее директору благодарственное письмо.

Благодарственным письмом директора школы Сергея Альчина депутат наградил за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие образования Пензенской области, активную гражданскую позицию, высокий профессионализм, пояснили в общественной приемной народного избранника.

Так совпало, что Благодарственное письмо было вручено в день рождения Заслуженного учителя, отметили в общественной приемной народного избранника.

Леонид Левин отметил, что обширные знания и накопленный опыт будут и в дальнейшем способствовать плодотворной деятельности Сергея Васильевича на благо родного края.