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Левин вручил благодарственное письмо директору пензенской школы

4 июля в 10:27 348 просмотров

Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин в ходе работы на региональной неделе посетил одну школу № 74 города Пензы и вручил ее директору благодарственное письмо.

Благодарственным письмом директора школы Сергея Альчина депутат наградил за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие образования Пензенской области, активную гражданскую позицию, высокий профессионализм, пояснили в общественной приемной народного избранника.

Так совпало, что Благодарственное письмо было вручено в день рождения Заслуженного учителя, отметили в общественной приемной народного избранника.

Леонид Левин отметил, что обширные знания и накопленный опыт будут и в дальнейшем способствовать плодотворной деятельности Сергея Васильевича на благо родного края.

Фотография: Фото предоставлено Общественной приемной депутата Госдумы Л.Левина

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