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Китайские исследователи нашли под землей останки великанов

4 июля в 10:52 158 просмотров
, сообщает Life.ru со ссылкой на портал «Чжунго синьвэньван».

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Археологи из Китая обнаружили останки людей-великанов, сообщает Life.ru со ссылкой на портал «Чжунго синьвэньван».

Рост древних людей превышал 1,9 метра. Гиганты жили примерно пять тысяч лет назад.

Исследователи считают, что останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, которые населяли бассейн реки Хуанхэ.

Сообщается, что при жизни великаны были еще выше. Их телосложение объясняется обильными источниками продовольствия.

Археологи пришли к выводу, что древнее население жило в комфортных условиях. Об этом свидетельствует и структура жилищ того времени, где были обособленные спальни и другие специализированные помещения.

Находку обнаружили в ходе раскопок, которые продолжаются в районе города Цзинань с прошлого года. На данный момент обнаружили развалины более 100 зданий, свыше 200 захоронений и порядка 20 жертвенных ям, говорится в сообщении.


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