РЕН ТВ установил исторический рекорд

РЕН ТВ показал лучший результат июня за всю 20-летнюю историю телеканала. Доля в аудитории «Все 25−54» составила 6,3%

Также РЕН ТВ стал вторым по популярности среди мужчин с долей 8,6% в аудитории «Мужчины 25−54».

Весомый вклад — долю 7,9% («Все 25−54») — в июньский рекорд внес первый сезон «Игры престолов» (18+). РЕН ТВ показывает легендарный сериал в формате «1 сезон за 1 день» — все шесть сезонов за шесть воскресений подряд.

Высокую долю 10,9% продемонстрировал и «День военной тайны» (16+) с Игорем Прокопенко. Зрители также оценили новую программу РЕН ТВ «Загадки человечества» (16+) с Олегом Шишкиным — выпуск от 26 июня посмотрело 8,6% россиян в возрасте от 25 до 54 лет. Традиционно хороший результат показали мультфильмы о богатырях, программа «Самые шокирующие гипотезы» (16+), еженедельный документальный проект «Засекреченные списки» (16+) и «Новости» (16+) РЕН ТВ.

*По данным Mediascope

Справка:

РЕН ТВ — общественно-политический телеканал для всей семьи с мощным информационным вещанием, успешными документальными проектами, популярными зарубежными сериалами и кино. В 2016 году РЕН ТВ стал самым быстрорастущим телеканалом на медиарынке и показал лучший результат за последние 10 лет — долю 6,1% (Mediascope, Россия, «Все 25−54»).

РЕН ТВ занимает вторую строчку в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов (Медиалогия, апрель), а сайт Ren.tv входит в ТОП-10 информационных ресурсов России (LiveInternet). Ежедневно Ren.tv читает до 2 000 000 уникальных посетителей. В 2017 году РЕН ТВ стал лауреатом международной премии PromaxBDA и получил «золото» премии «Медиабренд».