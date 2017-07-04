В Пензенской области заболеваемость ВИЧ выросла на 3,3%

За пять месяцев 2017 года в Пензенской области зарегистрирован 221 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, на 100 тысяч населения показатель заболеваемости — 13,5, что на 3,3% выше аналогичного периода 2016 года.

«В целом, ситуацию можно рассматривать как продолжение подъема заболеваемости, начавшееся в 2009 году, хотя и с меньшими темпами прироста», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Наибольший рост заболеваемости (в два и более раза) отмечен в Бековском, Пензенском и Кузнецком районах. В структуре заболеваемости больше половины случаев составляет Пенза.

По данным управления, внутрибольничных случаев заражения за январь-май не было, 47% заболевших подхватили инфекцию при внутривенном употреблении наркотиков.