Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области на 81% выросла заболеваемость менингококковой инфекцией
В Пензенской области маму девочки, гулявшей по крыше, привлекли к ответственности
В Пензе организации выставили счет в 3 млн за землю под аттракционами
Зарплата у пензенских аграриев — самая высокая в ПФО
В регионе проверят, пристегивают ли пензенцы детей в авто
Пензенская область примет участие во Всероссийском субботнике
Кувайцев поручил обеспечить безопасность людей на водоемах
В Пензенской области заболеваемость бешенством упала в 5 раз
Пензенцев пригласили на форум по хлебопечению
Пензенских заключенных оштрафовали за экстремистские татуировки

В Пензенской области заболеваемость ВИЧ выросла на 3,3%

4 июля в 13:09 726 просмотров

За пять месяцев 2017 года в Пензенской области зарегистрирован 221 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, на 100 тысяч населения показатель заболеваемости — 13,5, что на 3,3% выше аналогичного периода 2016 года.

«В целом, ситуацию можно рассматривать как продолжение подъема заболеваемости, начавшееся в 2009 году, хотя и с меньшими темпами прироста», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Наибольший рост заболеваемости (в два и более раза) отмечен в Бековском, Пензенском и Кузнецком районах. В структуре заболеваемости больше половины случаев составляет Пенза.

По данным управления, внутрибольничных случаев заражения за январь-май не было, 47% заболевших подхватили инфекцию при внутривенном употреблении наркотиков.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics