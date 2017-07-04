«МегаФон» сделал Кубок Конфедераций-2017 одним из самых технологичных

«Мы еще раз доказали, что «МегаФон» — сильный партнер для мероприятий государственного значения, национального и международного масштаба. За последние пять лет «МегаФон» обеспечил качественной связью Олимпиаду в Сочи, Универсиаду, Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, Россия-АСЕАН в 2016 году. Компания является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума, начиная с 2011 года.

Работа над проектом велась в сложных изменяющихся условиях, но наша команда полностью справилась с задачей. «МегаФон» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой объекты проведения Кубка Конфедераций в рамках контракта с «Национальным центром информатизации» (НЦИ), предложив не только оптимальное соотношение цены и качества, но и комплексный подход в работе над проектом.

Кубок Конфедераций стал для нас тренировкой перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года. В 11 городах мы обеспечим строительство, подготовку и эксплуатацию технической телекоммуникационной инфраструктуры. Каждый из регионов обладает необходимой экспертизой и ресурсами для создания сложных инфраструктурных проектов. Более того, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани мы планируем построить тестовые зоны 5G, первыми в мире установив новые технологические рекорды», — прокомментировал Сергей Буланча, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам.

В рамках подготовки к Кубку Конфедераций «МегаФон»:

— задействовал 11 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);

— установил более 1,5 тыс. антенн на стадионах;

— организовал радиопокрытие на более чем 80 объектах проведения, из которых 60 были модернизированы и обеспечены indoor покрытием. К ним относятся: стадионы, гостиницы, операционные центры, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях;

— предоставил на всех объектах мероприятия каналы связи, услуги мобильной передачи данных, телефонной связи;

— развернул гео-разнесенную DWDM-сеть с независимыми друг от друга элементами, которая позволила обеспечить качественное ТВ-вещание со стадионов до Международного вещательного центра в Санкт-Петербурге;

— троекратно зарезервировал сеть, что гарантировало ее отказоустойчивость и обеспечило постоянный мониторинг созданной инфраструктуры. Для мониторинга своего оборудования, установленного на объектах, использовалось собственное решение Life Control;

— организовал ISDN-телефонию, которая позволила комментаторам проводить свои репортажи.

Матчи Кубка посетили более 600 000 болельщиков, треть из них — абоненты инфраструктуры «МегаФона». В общей сложности за прошедшие матчи на всех стадионах в сети «МегаФона» фанаты проговорили более 1,2 млн минут — это больше двух лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг примерно 20 Тб.



Средняя скорость на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи составила около 20 Мбит/с на загрузку и 35 Мбит/с на скачивание. Максимальный рекорд скорости в 181 Мбит/с на загрузку был поставлен на матче 18 и 25 июня в сети 4G на стадионе «Фишт». Самый популярный матч среди абонентов «МегаФона» проходил между сборными Новой Зеландии и Португалии в Санкт-Петербурге.

Лидером по потреблению трафика стал Instagram. Для трансляций болельщики предпочли YouTube и Facebook, самым популярным мессенджером был WhatsApp.



Самыми большими фанатами футбола среди Россиян оказались москвичи. Среди иностранцев наибольшее количество роумеров, зарегистрированных в сети компании, оказалось из Чили, на втором месте — Франция, на третьем — Великобритания.



Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка Конфедераций 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры на объектах проведения этих масштабных спортивных мероприятий.