По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева проанализировали итоги развития сельского хозяйства за четыре месяца 2017 года.

Положительную динамику демонстрирует весь аграрный сектор.

Так, с третьего на второе место в ПФО регион переместился в категории «производство мяса», увеличив объемы на 37,5% до 15,6 тысяч тонн.

Производство молока за четыре месяца текущего года возросло на 1,4% и составило 101,3 тысяч тонн, на 7,6% увеличилась продуктивность коров молочного стада. По приросту надоя молока на одну корову регион занимает третье место в ПФО.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий достигло 88,3 млн штук, что на 2,5% выше аналогичного периода прошлого года. Индекс производства пищевых продуктов составил 113,7%, по этому показателю область занимает второе место в ПФО. Оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» вырос на 10,7% и равен 12,8 млрд рублей.

«Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях Пензенской области составила 21 592 рубля, она продолжает оставаться самой высокой в отрасли среди регионов ПФО. Здесь также наблюдается рост на 10,8%", — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Глава региона отмечает, что планомерный рост обусловлен использованием комплекса мер поддержки сельхозтоваропроизводителей и конкретной работой с каждым инвестором.

«Мы видим, что аграрная отрасль демонстрирует уверенный рост. Такие результаты стали возможны благодаря нескольким факторам, в том числе — эффективной государственной поддержке этой сферы и повышению активности самих сельхозтоваропроизводителей. Мы вместе с ними много работаем над повышением урожайности в растениеводстве, продуктивности скота и птицы, над созданием перерабатывающих производств. Но это не предел, потенциал для развития у сельского хозяйства Пензенской области очень большой», — подчеркивает Иван Белозерцев.