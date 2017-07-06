Евгения Денисова: В бодибилдинг меня привел коллега

Еще семь лет назад Евгения Денисова не могла представить, что свяжет свою жизнь со спортом, и уж тем более — с бодибилдингом. 17 июня этого года на чемпионате мира NABBA World Championship она стала абсолютной чемпионкой мира в одной из категорий.

ОТ АВТОРА: об этой интересной девушке я узнала, прочитав заметку в одном из региональных информационных порталов, где говорилось о том, что в Самаре прошел чемпионат мира по бодибилдингу, в котором участвовали, в том числе, спортсмены из Пензы. Новоиспеченную чемпионку мира мне удалось найти через социальные сети, где мы договорились о встрече. 30 июня она рассказала мне о чемпионате, преодолении трудностей на пути к победе и о самой себе.

По словам моей собеседницы, она никогда не выбрала бы для себя подобный путь, если бы не совет коллеги по работе, который впоследствии стал ее личным тренером и по сей день готовит ее к соревнованиям. До встречи с ним Евгения не имела к спорту никакого отношения.

— Еще студенткой я устроилась работать в тренажерный зал администратором в качестве подработки на время каникул, — начала свой рассказ девушка. — Тогда, в 2010 году, я выглядела как все, питалась, как попало, считала, что если ты не худая и не толстая, то все в порядке и можно особо не следить за собой и тем, что ты ешь. Мое неспортивное отношение к питанию и образу в жизни в целом заметил мой напарник Евгений Игнатьев. Он составил мне диету и комплекс упражнений, работа со мной стала его первым опытом в качестве тренера.

Поначалу Евгения тренировалась только для себя, но в 2013 году посетив соревнования по бодибилдингу, в которых участвовал ее тренер, девушка, глядя на участников, решила попробовать себя в этой области. С этого момента начались тренировки, ориентированные на победу. Евгении, которая до этого не занималась спортом вообще, все это давалось с большим трудом.

— Первая подготовка всегда тяжелее всего, как с физической, так и с моральной точки зрения, — объяснила 27-летняя Евгения Денисова. — На протяжении всего процесса происходит непрерывная трансформация тела, форма постоянно меняется. Сначала необходимо набрать вес, затем происходит «сушка» [процесс проявления мышц за счет уменьшения уровня подкожно-жировой клетчатки до определенного процентного значения. Ее основной целью является вынос мышц на первое место, то есть высекание их из-под жировой массы — прим. пвт.], и на каждом из этапов подготовки ты, как правило, постоянно недоволен собой. И чем больше ты стараешься достичь нужного результата, чем больше усилий для этого прилагаешь, тем чаще тебе кажется, что всех этих усилий недостаточно.

Первое время трудности у Евгении возникали не только с подготовкой.

— Раньше я понятия не имела о таких вещах, как «правильное питание» и «режим», — призналась моя собеседница. — Тяжело было отказываться от сладостей и привыкать есть мясо, ведь раньше я была вегетарианкой. Недостаток сахара в организме очень сильно сказывался на психологическом состоянии.

Однако никакие препятствия не смогли остановить амбициозную девушку, и в 2015 году Евгения Денисова впервые вышла на сцену.

— Никогда не забуду свое первое выступление: очень сильный адреналин, большое волнение, — поделилась воспоминаниями спортсменка. — Тогда я попала в шестерку лучших и заняла пятое место. Это был мой дебют, и для первого раза я выступила довольно неплохо.

Так говорит Евгения сейчас. Но на тот момент она считала иначе.

— Конечно, тогда я хотела занять более высокое место и не была довольна своим результатом, — признала чемпионка мира. — Но сейчас я понимаю, что этот опыт вдохновил меня на дальнейшие действия, стал моей мотивацией. Моей оплошностью стало то, что в том году это были мои единственные соревнования, а нужно было после тех поучаствовать еще где-нибудь, чтобы была возможность улучшить свой результат, не дожидаясь следующего года.

Научившись на своих ошибках, теперь Евгения участвует в нескольких соревнованиях за год. Подобный подход, по словам спортсменки, помогает быть дисциплинированнее.

— С каждым годом этот вид спорта становится более популярным, оттого уровень подготовки заметно возрастает, — продолжила свой рассказ моя собеседница. — В этом году на чемпионате мира все участницы были подготовлены по высшему разряду. Многие за помощью в подготовке номера для выхода обращаются к хореографам, совмещают бодибилдинг с гимнастикой, наш подход гораздо проще. Все номера мы с тренером ставим сами. Мне очень нравится спортсменка Ленда Мюррей, то, как она двигается, как позирует. Я стараюсь брать с нее пример. Впрочем, номер — это не самое главное. Важна также подача, зрительный контакт с судьями, общее настроение. Все должно быть продумано до мелочей.

Несмотря на то, что с каждым годом конкуренция увеличивается, чемпионку мира это не пугает.

— Если не будет конкуренции, не будет смысла участвовать во всем этом, — резюмировала Евгения Денисова. — Наш вид спорта — это непрерывная работа над собой и своим телом. Имея такой результат, я думаю, что вполне могу побороться за титул «Мисс Вселенная» — следующий титул после того, который есть у меня сейчас.

Тамара Жданова, газета «Репортер. Пенза»