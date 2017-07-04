В Пензенской области на 81% выросла заболеваемость менингококковой инфекцией

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало данные об инфекционной заболеваемости за январь-май 2017 года.

По данным пресс-службы ведомства, суммарное количество инфекционных заболеваний снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 12,8%.

Так, не регистрировались дифтерия, корь, краснуха. Заболеваемость коклюшем снизилась в 2,7 раза, на 67,5% снизилась заболеваемость скарлатиной, на 15% упала заболеваемость туберкулезом, на 32% - гриппом, также отмечено снижение уровня заболеваемости РВИ.

Однако отмечен рост заболеваемости менингококковой инфекцией — на 81,1%.

«Заболеваемость продолжает носить спорадический [нерегулярный, единичный] характер.

Также в Пензенской области регистрируется умеренный рост заболеваемости ветряной оспой.

Полный отчет можно посмотреть на сайте управления.