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В Пензе к концу недели горячую воду дадут в 400 домах

4 июля в 17:25 56 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания проверил ход земляных работ.

В первую очередь комиссия посетила объект на улице Каракозова, 44д. Там устраняют прорывы, возникшие в результате плановых гидравлических испытаний.

Учитывая сильный износ сетей и большое количество порывов, приняли решение о перекладке участка трубопровода. От этого объекта запитано 232 жилых дома и ряд социальных объектов. Сейчас ремонт завершается, а система заполняется водой. Ресурсоснабжающая компания планирует восстановить горячее водоснабжение к концу недели.

«Также участники рейда посетили улицу Новочеркасскую, где проводится капитальный ремонт теплотрассы. Мероприятия по перекладке сетей планируется закончить в первой декаде августа», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Виктор Кувайцев поручил ускорить темп работ. Кроме того, в ходе совещания было принято решение о пуске теплоносителя путем соединения сетей вышеуказанных участков перемычкой. Это позволит до конца недели подать горячую воду в 400 многоквартирных домов.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/reyd_po_razrytiyam_04.07/

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