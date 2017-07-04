Пенза будет ходатайствовать о продлении запрета на продажу настоек

С начала года в Пензенской области зафиксировано 269 случаев острых отравлений алкоголем, из них более сотни — со смертельным исходом. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

«Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача совершенствования государственного контроля безопасности промышленной продукции. Ее решение требует консолидации усилий всех ведомств в борьбе с контрафактом. Это вопрос национальной безопасности», — отметил председатель облправительства Николай Симонов.

Он подчеркнул, что одним из методов борьбы с фальсифицированной продукцией является повышение качества легально производимых товаров.

«Минпромторг России рекомендовал субъектам Российской Федерации провести в текущем году специальные мероприятия по выделению товаров со Знаком качества в точках розничной торговли. Как вы помните, эта система успешно работала в советское время», — сообщил он.

По данным пресс-центра облправительства, в ближайшее время министерство сельского хозяйства региона проведет совещание с участием представителей торговых сетей, где обсудят организацию точек реализации в розницу подобной продукции.

Одной из важных проблем остается борьба с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала 2017 года правоохранительными органами региона в этой сфере выявлено 105 преступлений и 448 административных правонарушений, составлено 29 административных протоколов по факту торговли непищевой спиртосодержащей жидкостью, употребление которой может привести к тяжелым отравлениям.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за шесть месяцев 2017 года в Пензенской области выявлено 269 случаев острых отравлений от алкоголя, из них 105 — со смертельным исходом. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 352 отравления, из них со смертельным исходом — 166.

«Хотя количество отравлений по сравнению с аналогичным периодом заметно снизилось — на 31 и 63% соответственно, что говорит о планомерной работе, цифры шокируют. Ни в коем случае нельзя снижать внимание к данной проблеме», — подчеркнул Николай Симонов.

Для повышения эффективности борьбы с нелегальной торговлей спиртным правоохранители предлагают при выдаче лицензии на право розничной реализации алкоголя ввести обязательное требование оборудовать рабочие места кассиров средствами видеофиксации, установить период времени, в течение которого должны храниться видеозаписи. Это позволит исключить факты продажи спиртного без использования ЕГАИС, а также фиксировать иные преступления, отметили в пресс-центре.

Руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Перекусихин предложил ходатайствовать перед федеральным центром о продлении сроков запрета на торговлю непищевыми спиртовыми лосьонами и настойками.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин выразил готовность проработать этот вопрос с депутатами.