В Пензе установили первый лежачий светофор (видео)

Пешеходы со слабым зрением, а также те, кто слишком увлечен смартфонами, теперь могут переходить улицу Максима Горького в Пензе, не глядя на светофор. На улице Московской установили первый наземный регулировщик.

Не арт-объект, а инновационный пешеходный светофор. Светодиодная полоса дублирует сигналы основного регулировщика и предупреждает тех, кто, например, увлекшись телефоном или планшетом, уже не смотрит по сторонам. Неслучайно его установили в центре города, сообщает телеканал «Экспресс».

«Здесь интенсивный пешеходный поток, масса народа идет, гуляния проходят, народ отвлекается, и мы решили здесь установить светофорный объект», — пояснил заместитель директора департамента ЖКХ города Пензы Владимир Рузляев.

«Светофор под ногами», как называют его в обиходе, оснащен светодиодной полосой со строкой «стой/иди». Он расположен с обеих сторон проезжей части на пересечении улиц Московской и Максима Горького.

Такой регулировщик появился в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», он призван сократить число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Впрочем, мнения горожан на счет такого нововведения разделились.

Такому регулировщику не страшны грязь и осадки, яркие светодиоды будут видны даже под 20-сантиметровым слоем снега. Адаптирован светофор и к капризам погоды. Он может работать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

Если новинка докажет свою эффективность, то такими светящимися лентами, возможно, оборудуют и другие крупные перекрестки в Пензе.