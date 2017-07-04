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Житель Пензенской области из ревности зарезал гражданскую жену

4 июля в 17:59 414 просмотров

41-летнего жителя Сердобского района Пензенской области признали виновным в совершении убийства.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, 26 марта мужчина со своей гражданской супругой находились в гостях у знакомых. Компания употребляла спиртное, после этого хозяева дома ушли спать в другую комнату.

В это время между гостями разгорелась ссора. Женщина отказалась возвращаться домой и заявила, что не желает больше жить вместе с ним.

Мужчина схватил нож и несколько раз ударил гражданскую супругу в шею и грудную клетку. Через непродолжительное время она скончалась.

После этого мужчина отправился домой. Тело женщины утром обнаружила хозяйка жилища.

В ходе следствия мужчина признался и рассказал, что совершил преступление из ревности. Суд назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.


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