В Кузнецке приступили к обустройству нового сквера (видео)

В Кузнецке Пензенской области появится сквер, посвященный местным пограничникам. Идея его установки принадлежит членам городского совета. Уже начались подготовительные работы по благоустройству зеленой зоны.

В Кузнецке появится новый сквер. Он расположится на пересечении улиц Кирова и Московской. Центральным элементом зеленой зоны станет памятник всем кузнецким пограничникам. Эскиз монумента уже готов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Прототипом будет парень, который служил вместе со мной — Коля Бобков. Он награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», — сообщил член инициативной группы по созданию сквера кузнецких пограничников Олег Герасимов.

Средства на памятный знак собирают бывшие пограничники. Городские власти занимаются решением вопросов благоустройства будущего сквера.

«Сейчас идут подготовительные работы, съемка нам предоставлена. Нужно на месте площадку посмотреть, сделать схему благоустройства», — рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Кузнецка Людмила Абрамова.

В сквере кузнецким пограничникам планируют проложить дорожки, установить лавочки и провести освещение.