Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Дорога в селе Мордовская Норка станет выше на полметра
В Пензе установили первый лежачий светофор
Два пензенских лагеря подверглись неожиданной проверке
В Пензенской области выявили ряд нарушений по продаже ветлекарств
Пенза будет ходатайствовать о продлении запрета на продажу настоек
В Пензенской области на 81% выросла заболеваемость менингококковой инфекцией
В Пензенской области маму девочки, гулявшей по крыше, привлекли к ответственности
В Пензе организации выставили счет в 3 млн за землю под аттракционами
Зарплата у пензенских аграриев — самая высокая в ПФО
В регионе проверят, пристегивают ли пензенцы детей в авто

В Кузнецке приступили к обустройству нового сквера (видео)

4 июля в 20:09 214 просмотров
, посвященный местным пограничникам. Идея его установки принадлежит членам городского совета. Уже начались подготовительные работы по благоустройству зеленой зоны.

" data-title="В Кузнецке приступили к обустройству нового сквера — Пенза-пресс, рунет за день">

В Кузнецке Пензенской области появится сквер, посвященный местным пограничникам. Идея его установки принадлежит членам городского совета. Уже начались подготовительные работы по благоустройству зеленой зоны.

В Кузнецке появится новый сквер. Он расположится на пересечении улиц Кирова и Московской. Центральным элементом зеленой зоны станет памятник всем кузнецким пограничникам. Эскиз монумента уже готов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Прототипом будет парень, который служил вместе со мной — Коля Бобков. Он награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», — сообщил член инициативной группы по созданию сквера кузнецких пограничников Олег Герасимов.

Средства на памятный знак собирают бывшие пограничники. Городские власти занимаются решением вопросов благоустройства будущего сквера.

«Сейчас идут подготовительные работы, съемка нам предоставлена. Нужно на месте площадку посмотреть, сделать схему благоустройства», — рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Кузнецка Людмила Абрамова.

В сквере кузнецким пограничникам планируют проложить дорожки, установить лавочки и провести освещение.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics