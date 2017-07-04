Два пензенских лагеря подверглись неожиданной проверке (видео)

В пензенских детских оздоровительных лагерях началась вторая смена. Как отдыхают школьники, решили проверить чиновники областного министерства образования. Комиссия нагрянула в загородные лагеря с неожиданной проверкой.

Комиссия в «Звездочку» нагрянула неожиданно. Руководство загородного лагеря о визите межведомственной комиссии узнала в день ее приезда. Незваных гостей «Звездочка» встретила спортивными состязаниями и танцами, сообщает телеканал «Экспресс».

Загородный лагерь очаровывает с первых минут пребывания на его территории. Великолепная природа и запах хвои, аккуратные лужайки с лавочками, напоминающими арт-объекты, спортивные площадки с современным покрытием.

В лагере «Звездочка» отдыхают, в основном, дети из Заречного. Сейчас проходит смена активистов — участников движения «Юнзары», то есть юных зареченцев, принимающих активное участие в жизни города.

«Сначала мы придумываем здесь проекты, реализовываем их на территории лагеря. После этого проекты, которые получат хороший отклик у детей и взрослых, планируется провести на территории города Заречного», — пояснила руководитель смены ДОЛ «Звездочка» Евгения Кузина.

После осмотра территории комиссия направляется в корпуса. Мнение проверяющих: условия пребывания в лагере хорошие. Рядом с комнатами отдыха — туалеты, раковины для умывания, душ с горячей водой. Затем гости из Пензы идут в столовую. Меню приятно радует мясными блюдами, свежими фруктами, соками и даже десертами в виде эклеров.

Следующий пункт в программе поездки межведомственной комиссии — лагерь «Белка». Здесь также прекрасная территория с соснами и довольные дети.

Однако пока загородный центр «Белка», как памятник советской эпохи: туалеты находятся на улице, умывальники — тоже на свежем воздухе. Правда, движение в сторону цивилизации уже началось. Перед летней оздоровительной компанией здесь потратили свыше 3,5 миллионов на установку современных раковин перед столовой и ремонт пищеблока. Трудно вообразить, но совсем недавно здесь были деревянные полы и стены.

«Осуществился ремонт пищеблока, выложили все кафелем: и стены, и пол. Все цеха есть на пищеблоке, еще нам сделали пристрой, больше помещение стало», — рассказала заведующая производством ДОЦ «Белка» Кристина Пчелинцева.

Улучшение материально-технической базы требует не только пензенский лагерь «Белка». Подобная ситуация — по всей стране. Многие лагеря были построены еще в середине прошлого века. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова надеется, что в ближайшее время ситуация улучшится.

«Вышел указ президента «Десятилетие детства», и, я надеюсь, что в его рамках будут разработаны программы федеральные и региональные по организации летнего отдыха детей и по модернизации инфраструктуры летнего отдыха», — отметила она.

Несмотря на неудовлетворительное состояние материально-технической базы, дети в загородном лагере «Белка», кажется, довольные. И это самое главное.