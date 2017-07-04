В Пензенской области выявили ряд нарушений по продаже ветлекарств (видео)

Среди основных нарушений было выявлено отсутствие лицензии, несоблюдение сроков годности и хранение препаратов в одном помещении с моющими и дезинфицирующими средствами, сообщает телеканал «Экспресс».
«Был выявлен факт хранения и розничной торговли контрафактных препаратов для ветприменения — мазь 10% Саратовской области. Данный препарат отсутствовал в едином реестре, и срок годности у него истек в 2014 году», — сообщил заместитель руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Пирумов.
На должностных лиц были наложены административные штрафы от 3000 до 5000 рублей.
Кроме того, с начала 2017 года из незаконного оборота в Пензенской области было изъято более 30 тысяч литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и около 20 тысяч стограммовых флаконов с жидкостью, которая применяется в ветеринарии. Однако препарат для животных покупали, чтобы использовать не по прямому назначению.