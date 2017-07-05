На ул. Куйбышева случилось крупное ДТП с перевернутым авто

Запись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» выложил пользователь Евгений Садов.
Судя по кадрам из видео, столкнулись несколько автомобилей, иномарка перевернулась.
По данному факту пока нет официальных комментариев.
В Сети появилось видео с места ДТП на пересечении ул. Куйбышева и Чкалова.
Запись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» выложил пользователь Евгений Садов.
Судя по кадрам из видео, столкнулись несколько автомобилей, иномарка перевернулась.
По данному факту пока нет официальных комментариев.