Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
«Россельхозбанк» установил ставки по ипотеке от 9,5% годовых
В Пензе в кустах нашли «оружейный склад»
Пензенцы взяли «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду
На ул. Ладожской поздно вечером вспыхнула легковушка
В Пензе участники IT-лаборатории разработают новые приложения
С пензенскими детьми поговорили о безопасности на водоемах
Пензенцы победили на Всероссийском конкурсе «Мастер-оружейник»
Находками пензенского ученого заинтересовались во Франции
На реконструкцию Краснокутского аэродрома направят 468 млн руб
На «Экспрессе» готовится новая программа «Большая губерния»

На ул. Куйбышева случилось крупное ДТП с перевернутым авто

5 июля в 08:41 502 просмотра

В Сети появилось видео с места ДТП на пересечении ул. Куйбышева и Чкалова.

Запись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» выложил пользователь Евгений Садов.

Судя по кадрам из видео, столкнулись несколько автомобилей, иномарка перевернулась.

По данному факту пока нет официальных комментариев.

Фотография: Скриншот: https://vk.com/penza_live?z=video269865560_456239023%2Fd7058663ca024bd2f4

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics