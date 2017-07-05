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Минэкономразвития связывает падение ВВП в России с демографией

5 июля в 08:59 140 просмотров
, что падение ВВП обусловлено низкой производительностью труда.

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Минэкономразвития пришло к выводу о том, что падение ВВП обусловлено низкой производительностью труда.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства, для того, чтобы к 2020 году темпы роста экономики превысили 3%, нужно увеличить численность трудоспособного населения.

Потери ВВП от сокращения трудоспособного населения на 1 млн человек ежегодно оцениваются в 0,4−0,5 п. п. По мнению Минэкономразвития, России нужен приток иностранной рабочей силы — в противном случае демографический удар нивелировать не удастся.

Эксперты отмечают, что повышения одной только производительности труда для ускорения темпов экономического роста — мало. В нынешних демографических условиях России по-прежнему необходим приток мигрантов.

«Можно повышать производительность труда и экономический рост за счет притока мигрантов, но также можно более активно использовать труд инвалидов, создавать для них специальные рабочие места. Можно как-то привлекать к работе и домохозяек», — сообщил замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.


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