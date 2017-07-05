Tele2 первой перенесет корпоративным клиентам остатки неиспользованных услуг

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на телекоммуникационном рынке России предложил услугу переноса остатков корпоративным клиентам. Теперь B2B-абоненты смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.

В начале этого года Tele2 представила революционный для российского телекоммуникационного рынка продукт. Впервые минуты, мегабайты и SMS, купленные клиентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорали» в конце месяца, а переносились на следующий период. Услуга была разработана для частных абонентов, но в мае уникальным сервисом стали пользоваться и корпоративные клиенты Московского региона.

Тестирование услуги переноса остатков в В2В-секторе столичного региона дало положительные результаты, после чего Tele2 решила применить успешный опыт на федеральном уровне. Сервис стал доступен всем корпоративным абонентам оператора 30 июня. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы. Опция будет автоматически подключаться на всех открытых для подключения корпоративных тарифных планах, но будет недоступна для подписчиков архивных тарифов.

Помимо услуги переноса остатков, корпоративную линейку Tele2 отличает еще одно преимущество: в поездках по России (за исключением Республики Крым и г. Севастополь) интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифных планах пользователям доступны безлимитные звонки внутри контракта.

Руководителям компаний Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. Так, в Пензенской области за 650 рублей в месяц пользователи получают 2000 минут, 15 Гб интернет-трафика и 2000 SMS и MMS на все номера России.

Тариф «Бета» разработан для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. В Пензе пакет услуг стоимостью 330 рублей в месяц включает 900 минут, 10 Гб интернет-трафика, 900 текстовых и мультимедийных сообщений.

Тарифный план «Гамма» подходит клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. В Пензенской области в абонентскую плату 220 рублей входят 600 минут, 5 Гб мобильного интернета и 600 SMS и MMS на все номера России.

Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения представлена на сайте tele2.ru.