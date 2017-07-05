Депутат Госдумы Леонид Левин с рабочим визитом посетил Пачелмский район

В ходе рабочей встречи депутат рассказал избирателям о том, как выполнялись их наказы и обращения, вносились законодательные инициативы в интересах жителей области, ответил на вопросы и выслушал пожелания населения.
После рабочей встречи депутат Государственной Думы провел личный прием граждан.
Жители Пачелмского района обратились к своему избраннику с самыми различными вопросами. Это поддержка получающих специальность младшего персонала, помощь в оформлении документов беженцу из сопредельного государства, оказание помощи в решении вопроса о памятниках участникам ВОВ и участникам боевых действий.
Всем обратившимся депутат дал подробное разъяснение по существующим проблемам, наиболее сложные вопросы взял под свой личный контроль.