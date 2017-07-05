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В Пензенской области директор МУПа отправится в тюрьму за растрату

5 июля в 10:42 670 просмотров

Жительницу Сердобского района Пензенской области признали виновной в хищении вверенного имущества путем растраты с использованием служебного положения.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, женщина являлась директором МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Мещерского сельсовета» Сердобского района Пензенской области.

С января 2016 года по март 2017 года руководитель организации брала из кассы деньги на приобретение товаров для предприятия. При этом часть денег она тратила на свои нужды, не составляя авансовые отчеты. В результате женщина причинила предприятию ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

Стоит отметить, что она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В ходе следствия она признала вину и раскаялась, сообщает ведомство.

Суд назначил ей три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.


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