Белозерцев заявил о намерении возглавить партийный список ЕР на выборах в ЗакСобр

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 июля на конференции регионального отделения партии заявил о намерении возглавить партийный список на выборах в Законодательное Собрание региона, если это решение поддержат однопартийцы.

«Хочу возглавить партийный список, если вы не возражаете, чтобы еще больше погрузиться в проблемы граждан, вместе развивать наш регион, муниципальные образования», — сказал он.

На конференции губернатор подробно остановился на вопросах, которые стоят перед властью и гражданским обществом, — их необходимо решать сообща.

«Для успешного развития региона нужно усилить эффективность взаимодействия власти и бизнеса. Как известно, за 2016 год и первое полугодие 2017-го у нас — неплохое показатели по сравнению с другими регионами. В этом году темпы экономического роста мы не потеряли, отмечается положительная динамика почти по всем направлениям деятельности агропромышленного комплекса.

Актуальные задачи — снижение зависимости региона от ввоза продукции за счет развития собственного производства. Мы должны внести вклад и в продовольственную безопасность страны.

Мы не останавливаемся на достигнутом, изучаем опыт животноводов и растениеводов других регионов и стран. Недавно изучили опыт белорусских коллег по возделыванию культур, работе с семенным материалом», — сказал, обращаясь к однопартийцам, Иван Белозерцев.

По его словам, необходимо продолжить работу по приведению в порядок дорог, повышению доступности медпомощи и качества услуг ЖКХ. Важной задачей он также назвал укрепление межконфессионального мира, гармонии культур и языков, защиту от экстремизма.

«Борьба с коррупцией — одно из приоритетных направлений. Тех, кто будет работать вне правового поля, я как губернатор буду освобождать от должности. Такого не должно быть, с такими людьми нам не по пути!» — подчеркнул он.