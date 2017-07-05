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В Пензе назвали список кандидатов по одномандатным округам от ЕР на выборы в ЗакСобр

5 июля в 12:37 300 просмотров
«Единой России» тайным голосованием был утвержден состав предлагаемых кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона по одномандатным округам.

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В Пензе 5 июля на конференции регионального отделения «Единой России» тайным голосованием был утвержден состав предлагаемых кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона по одномандатным округам.

Список для голосования был сформирован по результатам праймериз.

Как передает с места событий корреспондент «Пенза-Пресс» Анна Балашова, список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по одномандатным избирательным округам выглядит следующим образом:

— Вадим Супиков,

— Ольга Чистякова,

— Сергей Егоров,

— Александр Гуляков,

— Олег Кочетков,

— Федор Тощев,

— Николай Лукьянов,

— Олег Букин,

— Николай Котов,

— Борис Кулагин,

— Людмила Глухова,

— Вадим Боринштейн,

— Владимир Вдонин,

— Дмитрий Петров,

— Игорь Борисов,

— Юрий Старкин,

— Ильдар Акчурин,

— Владимир Кириллов.

Ранее голосованием был утвержден областной партийный список.


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