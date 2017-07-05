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« Единой России» тайным голосованием был утвержден состав предлагаемых кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона по одномандатным округам." data-title="В Пензе назвали список кандидатов по одномандатным округам от ЕР на выборы в ЗакСобр — Пенза-пресс, рунет за день">