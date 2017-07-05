В Пензе назвали список кандидатов по одномандатным округам от ЕР на выборы в ЗакСобр

Список для голосования был сформирован по результатам праймериз.
Как передает с места событий корреспондент «Пенза-Пресс» Анна Балашова, список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по одномандатным избирательным округам выглядит следующим образом:
— Вадим Супиков,
— Ольга Чистякова,
— Сергей Егоров,
— Александр Гуляков,
— Олег Кочетков,
— Федор Тощев,
— Николай Лукьянов,
— Олег Букин,
— Николай Котов,
— Борис Кулагин,
— Людмила Глухова,
— Вадим Боринштейн,
— Владимир Вдонин,
— Дмитрий Петров,
— Игорь Борисов,
— Юрий Старкин,
— Ильдар Акчурин,
— Владимир Кириллов.
Ранее голосованием был утвержден областной партийный список.