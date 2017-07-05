В Пензе на Бригадирском мосту произошла крупная авария

В Пензе на улице Бийской, в районе Бригадирского моста, произошла крупная авария.

В группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография с места ДТП. На снимке видны «МАЗ» и кузов грузовика.

Пользователи сообщают в комментариях, что ДТП произошло в районе Бригадирского моста. По предварительной информации, у аварии есть еще и третий участник — «Лада Калина», стоящая в 300 метрах от большегрузов. По словам подписчиков, у легковушки практически нет передней части.

Как считают пользователи, «МАЗ» столкнулся с «Калиной», а потом въехал в самосвал, стоявший с включенными аварийными огнями.

В отделе пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области сообщили, что авария произошла на улице Бийской. Участниками ДТП стали «МАЗ», «ВАЗ-2110» и «Лада Калина».