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Пензенских предпринимателей приглашают на евразийский форум

5 июля в 13:30 168 просмотров
«Евразийская неделя».

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С 24 по 26 августа в столице Республики Казахстан городе Астане пройдет второй ежегодный международный форум «Евразийская неделя».

В программу мероприятия войдут выставочная и деловая части, которые объединены общей темой «Развитие экспортного потенциала стран-членов ЕАЭС».

«В форуме планируется участие более 2000 представителей бизнес-сообществ из 10 стран мира, представителей правительств стран ЕАЭС и крупнейших бизнес-ассоциаций и институтов развития Казахстана, России, Белоруссии, Армении и Киргизии», — сообщает перс-служба министерства экономики Пензенской области.

В рамках форума участники смогут узнать о том, как развить конкурентоспособность продукции в современных условиях, применять новые технологии и модели управления в различных сферах экономики.

Фотография: http://econom.pnzreg.ru/news/2017/07/5/12390179

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