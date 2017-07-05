Пензенских предпринимателей приглашают на евразийский форум

С 24 по 26 августа в столице Республики Казахстан городе Астане пройдет второй ежегодный международный форум «Евразийская неделя».

В программу мероприятия войдут выставочная и деловая части, которые объединены общей темой «Развитие экспортного потенциала стран-членов ЕАЭС».

«В форуме планируется участие более 2000 представителей бизнес-сообществ из 10 стран мира, представителей правительств стран ЕАЭС и крупнейших бизнес-ассоциаций и институтов развития Казахстана, России, Белоруссии, Армении и Киргизии», — сообщает перс-служба министерства экономики Пензенской области.

В рамках форума участники смогут узнать о том, как развить конкурентоспособность продукции в современных условиях, применять новые технологии и модели управления в различных сферах экономики.