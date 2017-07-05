Белозерцев обещал уволить чиновников за нарушения перед выборами

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к главам муниципальных образований, напомнив о том, чем может быть чревато нарушение предвыборного законодательства.

Об этом он сказал на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» 5 июля.

«Если будут нарушения, пусть главы муниципальных образований молча пишут заявление об увольнении. Прошу кандидатов [в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области] в этот период особенно обратить внимание на график своей работы, не допускать ошибок, чтобы политтехнологи не бросали камни в наш огород», — отметил Иван Белозерцев.

В ходе конференции члены партии тайным голосованием утвердили состав предлагаемых кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона по одномандатным округам, областной партийный список, а также приняли программу партии.

Напомним, выборы в пензенский парламент шестого созыва назначены на 10 сентября 2017 года.