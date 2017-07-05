Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Пензенцев призывают проголосовать за родной город
31 августа авиакомпания «Сибирь» вводит рейс «Пенза — Москва»
На улице Славы в Пензе отремонтировали дорогу
Жительница Пензенской области задолжала детям почти 200 тысяч
В Госдуме предложили многодетным родителям выбирать время отпуска
На пензенских дорогах работают девять бригад
В Пензе жителям Арбекова и Окружной вернули горячую воду
Пензенцы могут оформить загранпаспорт в МФЦ
В Пензенской области главу администрации оштрафовали на 12 000 рублей
Пензенцы прождали самолет в «Домодедово» 19,5 часов

Белозерцев обещал уволить чиновников за нарушения перед выборами

5 июля в 14:36 162 просмотра
, напомнив о том, чем может быть чревато нарушение предвыборного законодательства.

" data-title="Белозерцев обещал уволить чиновников за нарушения перед выборами — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к главам муниципальных образований, напомнив о том, чем может быть чревато нарушение предвыборного законодательства.

Об этом он сказал на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» 5 июля.

«Если будут нарушения, пусть главы муниципальных образований молча пишут заявление об увольнении. Прошу кандидатов [в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области] в этот период особенно обратить внимание на график своей работы, не допускать ошибок, чтобы политтехнологи не бросали камни в наш огород», — отметил Иван Белозерцев.

В ходе конференции члены партии тайным голосованием утвердили состав предлагаемых кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона по одномандатным округам, областной партийный список, а также приняли программу партии.

Напомним, выборы в пензенский парламент шестого созыва назначены на 10 сентября 2017 года.

Фотография: Фото Анны Балашовой

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics