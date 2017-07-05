Члены пензенского отделения ЕР приняли предвыборную программу

Члены пензенского отделения партии «Единая Россия» в ходе конференции приняли программу, с которой кандидаты в депутаты регионального ЗакСобрания пойдут на выборы 10 сентября.

О программе партии рассказал председатель парламента Валерий Лидин.

«Программа основывалась на предложениях, которые высказали наши избиратели. Она проработана специалистами, направлена в Генсовет партии, была одобрена. Были учтены предложения по поводу благоустройства населенных пунктов, повышения ответственности коммунальных служб за свои решения, создания условий для учебы, отдыха граждан, культурного, экономического, промышленного развития, повышения социальной стабильности, благоустройства внутридомовых территорий, ремонта тротуаров, дорог. Мы будем реализовывать программу и дальше через проекты», — сообщил он.

Валерий Лидин предложил членам партии обсудить программу в формате открытого диалога. Были высказаны предложения относительно того, как можно дополнить программу. Речь шла о социальной, спортивной, здравоохранительной сферах. Член партии Светлана Кудинова предложила дополнить программу блоком «Молодежная политика Пензенской области».

«Очень хотелось бы, чтобы молодое поколение видело, что эта программа — для них. Тогда они в нас поверят. Только молодежь создаст семью и решит демографические проблемы, получит перспективную профессию, освоит новые технологии. Самое главное — это молодежь», — отметила она.

Действующий депутат ЗакСобра Александр Гуляков призвал, чтобы кандидаты в депутаты в преддверии выборов не расслаблялись.

«У нас есть все основания, чтобы надеяться на победу. Люди верят делам, нужно уметь показывать свою работу. У нас есть платформа добрых, грандиозных дел. Надо в этот период очень много работать, встречаться с населением. Люди хотят в глаза увидеть своего депутата. Не бойтесь работать в прямом контакте с людьми, не отсиживайтесь. Опыт старшего поколения надо максимально использовать, в сочетании с молодой энергией он даст хороший эффект», — посоветовал он.

В ходе конференции предвыборная программа партии была одобрена, «за» высказались все 207 делегатов, присутствовавшие на мероприятии.