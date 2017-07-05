Белозерцев принял участие в видеоконференции с участием Медведева

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в селекторном совещании в формате видеоконференции, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава кабмина отметил ключевые направления работы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в частности, актуализацию требований надзорных органов, использование риск-ориентированного подхода к проведению проверок, цифровизацию госконтроля, внедрение проверочных листов и ряд других мероприятий.

Дмитрий Медведев отметил, что с 2018 года все плановые проверки должны проводиться, исходя из категорий рисков, по которым следует распределить все поднадзорные объекты.

«Контрольный фокус — на места, где угроза причинения вреда, прежде всего, жизни и здоровью людей, является максимальной. И наоборот, нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная угроза незначительна», — заявил он.

Председатель правительства добавил, что аналогичный подход нужно использовать и при внеплановых проверках.

Также он сообщил о том, что в процесс проведения проверок нужно внедрять современные технологии.

«Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля — с помощью телеметрии, датчиков, фото- и видеофиксации и так называемого интернета вещей», — сказал глава кабмина.

По его словам, подобные технологии уже используются в ряде регионов, они доказали свою экономическую эффективность.

Премьер-министр подчеркнул, что важно наладить быстрый обмен информацией с субъектами и создать единое информационное пространство контроля и надзора.

«Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, — это принципиально изменить саму философию контроля, перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнерского и «сервисного» отношения к бизнесу. Сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба», — заключил он.

Глава региона Иван Белозерцев, комментируя итоги совещания, отметил важность налаживания обратной связи с бизнесом и тесного взаимодействия с ним.

«Основные задачи реформы госконтроля — сокращение административного давления на бизнес, обеспечение повышение безопасности государства и общества за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности», — сказал он.

В Пензенской области эти функции возложены на 11 исполнительных органов государственной власти — минпром, минтруд, жилинспекцию, управление по регулированию тарифов, управление ЖКХ, комитет по делам архивов, комитет по охране памятников, минлес, минкультуры, минсельхоз, управление ветеринарии, отметили в пресс-центре облправительства.

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» на территории Пензенской области была разработана «дорожная карта», мероприятия которой в настоящее время исполняются.

Губернатор подчеркнул необходимость систематизации и сокращения количества обязательных требований, предъявляемых к предпринимателям, нацелил на совершенствование кадровой политики и профилактику коррупционных нарушений в данной сфере.

«Все вышеперечисленные меры в конечном итоге направлены на улучшение инвестиционного и делового климата, как в регионе, так и на уровне Российской Федерации», — подытожил он.