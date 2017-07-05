Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе после проливного дождя затопило дороги
Пензячка просит привести в порядок «Кукушку» на ул. Московской
В Пензе объявлено штормовое предупреждение
Пензенцев предупреждают о возможных подтоплениях во время непогоды
Белозерцев обещал уволить чиновников за нарушения перед выборами
Пензенцев призывают проголосовать за родной город
31 августа авиакомпания «Сибирь» вводит рейс «Пенза — Москва»
На улице Славы в Пензе отремонтировали дорогу
Жительница Пензенской области задолжала детям почти 200 тысяч
В Госдуме предложили многодетным родителям выбирать время отпуска

Пензенцев приглашают проверить нервы и почки

5 июля в 15:55 418 просмотров
, который пройдет 15 июля.

" data-title="Пензенцев приглашают проверить нервы и почки — Пенза-пресс, рунет за день">

Жителей Пензенской области приглашают к врачам-неврологам и нефрологам на консультативный прием, который пройдет 15 июля.

Горожане получат возможность проконсультироваться у неврологов с 8 до 13 часов. Прием будут вести врачи в следующих поликлиниках:

№ 3 (ул. Светлая, 1), телефон регистратуры: 99−60−51;

№ 6 (ул. Гагарина, 24), 49−83−95;

№ 7 (ул. Аустрина, 160, 99−98−52, 99−98−54);

№ 13 (ул. Кронштадтская, 12), 98−20−08;

№ 14 (ул. Стасова, 7), 98−45−00.

Получить консультации нефролога можно будет в поликлинике № 14 на ул. Стасова, 7 (телефон регистратуры: 98−45−00).
Записаться на прием к специалистам можно через сайт «Penzadoctor», по телефону контакт-центра: 999−130 или по телефонам регистратур.

«В районах области запись к врачам осуществляется через Интернет-ресурс «Penzadoctor» либо по телефонам регистратур соответствующих медицинских организаций», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/07/5/15222262

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics