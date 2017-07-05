Пензенцев приглашают проверить нервы и почки

Жителей Пензенской области приглашают к врачам-неврологам и нефрологам на консультативный прием, который пройдет 15 июля.

Горожане получат возможность проконсультироваться у неврологов с 8 до 13 часов. Прием будут вести врачи в следующих поликлиниках:

№ 3 (ул. Светлая, 1), телефон регистратуры: 99−60−51;

№ 6 (ул. Гагарина, 24), 49−83−95;

№ 7 (ул. Аустрина, 160, 99−98−52, 99−98−54);

№ 13 (ул. Кронштадтская, 12), 98−20−08;

№ 14 (ул. Стасова, 7), 98−45−00.

Получить консультации нефролога можно будет в поликлинике № 14 на ул. Стасова, 7 (телефон регистратуры: 98−45−00).

Записаться на прием к специалистам можно через сайт «Penzadoctor», по телефону контакт-центра: 999−130 или по телефонам регистратур.

«В районах области запись к врачам осуществляется через Интернет-ресурс «Penzadoctor» либо по телефонам регистратур соответствующих медицинских организаций», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.