Преподаватели ПГУ посетили Город Спутник (видео)

Гостям рассказали об инфраструктуре микрорайона, показали квартиры в строящихся и сданных домах.

«Особый интерес для преподавателей представляют квартиры, которые реализуются в рамках программы «Жилье для российской семьи». Как работники бюджетной сферы они имеют возможность приобрести квартиру в Городе Спутнике с отделкой под ключ по цене всего 35 000 рублей за квадратный метр», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».

По словам председателя профкома ПГУ Владимира Комиссарова, у гостей остались приятные впечатления от экскурсии.

«С большим удовольствием приняли предложение компании «Термодом», приехали сюда на экскурсию. Работники университета осмотрели и строящиеся квартиры, и сам Город Спутник, и погуляли по набережной. Общее впечатление — положительное: замечательное место, квартиры понравились. Я думаю, экскурсия была очень полезна. Теперь мы сможем рассказывать более подробно нашим работникам о Спутнике и рекомендовать им приехать на экскурсию, посмотреть все своими глазами», — рассказал Владимир Комиссаров.