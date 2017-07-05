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Преподаватели ПГУ посетили Город Спутник (видео)

5 июля в 16:10 326 просмотров
Городе Спутнике провели экскурсию для педагогического состава Пензенского государственного университета.

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В Городе Спутнике провели экскурсию для педагогического состава Пензенского государственного университета.

Гостям рассказали об инфраструктуре микрорайона, показали квартиры в строящихся и сданных домах.

«Особый интерес для преподавателей представляют квартиры, которые реализуются в рамках программы «Жилье для российской семьи». Как работники бюджетной сферы они имеют возможность приобрести квартиру в Городе Спутнике с отделкой под ключ по цене всего 35 000 рублей за квадратный метр», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».

По словам председателя профкома ПГУ Владимира Комиссарова, у гостей остались приятные впечатления от экскурсии.

«С большим удовольствием приняли предложение компании «Термодом», приехали сюда на экскурсию. Работники университета осмотрели и строящиеся квартиры, и сам Город Спутник, и погуляли по набережной. Общее впечатление — положительное: замечательное место, квартиры понравились. Я думаю, экскурсия была очень полезна. Теперь мы сможем рассказывать более подробно нашим работникам о Спутнике и рекомендовать им приехать на экскурсию, посмотреть все своими глазами», — рассказал Владимир Комиссаров.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=adW3bLvVKdY

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