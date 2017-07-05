«Ростелеком» обеспечил бесперебойную видеотрансляцию на ЕГЭ

Трансляция велась более чес с 116 тысяч видеокамер, которые были установлены более чем в 59 тысячах аудиторий по всей России. Уровень онлайн-трансляции в 52 субъектах РФ впервые составил 100% - на 14 субъектов больше, чем в 2016-м, в 29 регионах он варьировался от 80 до 99%.

В Пензенской области на основном этапе ЕГЭ было экзамен проводили в 28 пунктах, также был организован один региональный центр обработки информации на базе Губернского лицея для одаренных детей. Видеонаблюдение велось в 453 аудиториях с 906 камер.

Изображение транслировалось на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Общее количество пользователей портала составило более 13 тысяч — вдвое больше прошлогодних показателей. Это связано с тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры в регионах для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.

Количество трансляций из аудиторий выросло на 9% и составило более 301 тысячу. Общее количество часов трансляций — более 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ можно будет отсмотреть на портале до 31 октября, в 20% регионов — до 1 марта 2018 года.

«Ростелеком» для реализации проекта задействовал свою сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы развернули в семи ЦОДах «Ростелекома». Уровень синхронизации видеоданных в ЦОДы в настоящее время составляет 92%.

В 2017 году «Ростелеком» разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), позволяющее не только мониторить работоспособность камер и обеспечивать непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и просматривать «метку» о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения непосредственно в аудиториях, где идет сдача экзамена. Новая система позволила отрабатывать потенциальные нарушения в течение 5−15 минут.

«Ростелеком» год за годом обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ, постоянно дорабатывая систему для удобства пользователей. Так, в 2017 году мы разработали программное решение, которое позволяет специалистам Рособнадзора оперативно проводить проверку нарушений в пунктах проведения экзаменов и на портале www.smotriege.ru. Кроме того, в этом году «Ростелеком» впервые обеспечил видеонаблюдение во время обязательных государственных экзаменов в Вологде, Липецке, Оренбурге и республике Тыве, и запустил для этого отдельный портал — www.smotrioge.ru, который является «младшим братом» сайта www.smotriege.ru", — рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.