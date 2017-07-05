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Житель Пензенской области ограбил дом, а потом поджег его (видео)

5 июля в 16:35 232 просмотра

В Пензенской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома и краже в селе Никифоровка.

Мужчина 1981 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, мужчина проник в дом односельчанки и похитил два бензотриммера. После этого он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. В итоге пожар полностью уничтожил дом.

Похищенное мужчина спрятал в своем домовладении для продажи. Полицейские обнаружили инструменты и направили их на экспертизу.

По фактам кражи и умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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