Житель Пензенской области ограбил дом, а потом поджег его (видео)

В Пензенской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома и краже в селе Никифоровка.

Мужчина 1981 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, мужчина проник в дом односельчанки и похитил два бензотриммера. После этого он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. В итоге пожар полностью уничтожил дом.

Похищенное мужчина спрятал в своем домовладении для продажи. Полицейские обнаружили инструменты и направили их на экспертизу.

По фактам кражи и умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».