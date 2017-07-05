Житель Пензенской области ограбил дом, а потом поджег его (видео)

Мужчина 1981 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, мужчина проник в дом односельчанки и похитил два бензотриммера. После этого он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. В итоге пожар полностью уничтожил дом.
Похищенное мужчина спрятал в своем домовладении для продажи. Полицейские обнаружили инструменты и направили их на экспертизу.
По фактам кражи и умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».