Управлению Росимущества удалось вернуть в собственность 14 зданий ЗиФа

Пока в Пензенской области обыватели следили за «странными» заявлениями о рейдерских захватах бывшего ЗиФа, появлявшимися на различных площадках в Сети, в Арбитражном суде Поволжского округа рассматривалось важное дело, связанное с собственностью завода.

По материалам дела, имеющимся в распоряжении редакции, ОАО «ЗИФ ПЛЮС» пыталось оспорить решения Арбитражного суда Пензенской области и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, которые признали за региональным управлением Росимущества право собственности на 14 объектов бывшего завода ЗиФ. Речь идет о девяти складах площадью от 792,7 до 48 кв. м, зданиях караульного дивизиона при сборочном цехе (322,50 кв. м), комендатуры с проходной при сборочном цехе 105 (170,30 кв. м), пиротехнической мастерской (1020,4 кв. м), трансформаторном киоске (9 кв. м), расположенных на ул. Гагарина, 40. А также — о здании корпуса № 24 общей площадью 15 939,2 кв. м, расположенном на ул. Ленина, 3.

Как в свое время собственность некогда огромного предприятия, выпускавшего гражданскую и оборонную продукцию, оказалась в руках частников? История с арендой и приватизацией имущества достаточно долгая и не совсем простая.

С 1 января 1991 года приказом Министра оборонной промышленности было принято решение о передаче в аренду «организации арендаторов имущества объединения по балансу и состоянию на 01.01.1991».

«Согласно пункту 1.1 договора, Министерство оборонной промышленности СССР, являясь арендодателем, передает организации арендаторов Пензенского производственного объединения «Завод имени Фрунзе» в аренду с правом частичного выкупа производственные здания, сооружения и другое оборудование по балансу на 01.01.1991 остаточной стоимостью 84 902 тыс. руб.», — отмечается в материалах дела.

Три года спустя, в августе 1994 года, Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом принял решение о приватизации завода путем его преобразования в акционерное общество открытого типа. Акции выпускались на сумму 55 222 тыс. руб.: стоимость имущества, выкупленного по договору аренды, — 40 065 тыс. руб., переданного безвозмездно — 4 341 тыс. руб. и приобретенного за счет собственных средств — 10 816 тыс. руб.

«Таким образом, в аренду было передано имущество на сумму 84 902 тыс. руб., а обществом «ЗИФ» выкуплено имущество на сумму 40 065 тыс. руб.», — сообщают в суде.

В плане приватизации особо отмечался перечень и стоимость объектов, не подлежащих приватизации. В том числе не подлежали выкупу основные фонды и оборотные средства остаточной стоимостью 23 346 тыс. руб. и социальная сфера на сумму 17 150 тыс. руб.

«Согласно перечню объектов недвижимости федеральной собственности, составленному по состоянию на 1 января 2001 года и подписанному руководителем общества «ЗИФ», имущество, являющееся предметом спора по настоящему делу, отнесено к федеральной собственности», — говорится в документах, размещенных на сайте Арбитражного суда Поволжского округа.

«Впоследствии на основании договора купли-продажи от 21 февраля 2011 года № 1, заключенного между обществом «ЗИФ» (продавец) и обществом «ЗИФ ПЛЮС» (покупатель), а также договора купли-продажи недвижимого имущества от 09.12.2009 (в отношении здания корпуса № 24), заключенного между продавцом и обществом «ЗИФ ПЛЮС» (покупатель), за последним зарегистрирован переход права собственности на спорное имущество.

Управление Росимущества, ссылаясь на то, что спорные объекты на основании Постановления № 3020−1 относятся исключительно к федеральной собственности и их отчуждение по договорам купли-продажи произведено неправомерно, обратилось в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями», — отмечается в материалах дела.

Рассматривая дело в суде, исходили из того, что законодательством СССР предусматривалось, что объекты собственности, представляющие особую значимость для государства, являются объектами либо полностью изъятыми из оборота, либо теми, что могут приобретаться лишь по особым разрешениям.

Соответственно, объекты госсобственнтси, относящиеся к этой категории, «независимо от того, на чьем балансе они находятся, относятся исключительно к федеральной собственности».

«Согласно пункту 2.2.1 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год, утвержденной постановлением Верховного Совета Российской Федерации, приватизация объектов и предприятий по изготовлению и ремонту систем и элементов любых видов вооружений, производству боевых припасов, взрывчатых веществ и пиротехнических изделий, могла быть осуществлена только по решению Правительства Российской Федерации. Между тем, из материалов дела не следует, что Правительство Российской Федерации принимало решение о приватизации спорных объектов», — говорят в суде.

В итоге Арбитражный суд Поволжского округа не удовлетворил кассационную жалобу «ЗИФ ПЛЮС», оставив без изменения решение Арбитражного суда Пензенской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, признавшими, что 14 объектов бывшего ЗиФа относятся все же к госсобственности.

В итоге возвращаемся к вопросу: не есть ли шумиха с так называемым рейдерским захватом «ЗИФ ПЛЮС» пустышкой, дымовой завесой для решения каких-то личных интересов руководства предприятия? Уж слишком много сайтов для этой цели в Сети «наплодили»…

Сергей Максимов