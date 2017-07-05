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Пензенцев предупреждают о возможных подтоплениях во время непогоды

5 июля в 17:28 222 просмотра
, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся в ближайшие сутки, возможно возникновение подтоплений на транспортных магистралях города.

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В пресс-службе администрации Пензы предупредили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся в ближайшие сутки, возможно возникновение подтоплений на транспортных магистралях города.

Подтопления могут быть на проспектах Строителей и Победы, улицах Чаадаева, Измайлова, Калинина, Урицкого, Аустрина и Краснова.

Также не исключено подтопление земельных участков частного сектора и прилегающей территории многоквартирных домов.

«Кроме того, возможны нарушения в работе системы ливневой канализации, целостности дорожного полотна, проседание грунта, образование ям и провалов, скрытых под толщей воды, падение ветхих и аварийных деревьев, рекламных конструкций, перебои в подаче электроэнергии», — сообщает пресс-служба мэрии.

«Управление по делам ГОЧС города Пензы» предупреждает жителей региона, что, обнаружив ямы, провалы, открытые люки, участки подтопления территории, упавшие деревья, необходимо сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам 63−10−05 или 05.


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