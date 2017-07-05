На дороге «Кузнецк-Неверкино» полным ходом идут ремонтные работы (видео)

В Пензенской области на дороге «Кузнецк-Неверкино» завершается укладка асфальта. Из пяти ремонтных участков готовы уже два. В настоящее время заканчивают укладывать верхний слой дорожного покрытия на оставшихся участках и выравнивать обочины.

На трассе «Кузнецк-Неверкино» кипят ремонтные работы. На некоторых участках дороги рабочие уже заканчивают укладывать верхний слой асфальта. Покрытие предстоит заменить на 30-километровом отрезке магистрали, сообщает телеканал «Экспресс».

«На данный момент ведутся работы по укладке слоя усиления. Нам осталось отсыпать обочины и отремонтировать одну водопропускную трубу», — сообщил заместитель директора ЗАО «Кузнецкая ДПМК» Руслан Рахманкулов.

Ремонт идет и на мосту. Его протяженность — чуть более 50 метров. Чтобы начать работы, пришлось временно ограничить движение автомобилей. Сейчас они едут только по одной стороне дороги.

«На стадии ремонта ведутся работы по укреплению конусов, полностью разбираем мостовое полотно. Укладываются два слоя асфальтобетонного покрытия», — рассказал ведущий эксперт управления строительства и дорожного хозяйства по Пензенской области Адиль Акыев.

К тому же, дороге не будет страшен никакой ливень. Дорожные службы покрыли участки новым водоотталкивающим составом. Это должно в разы увеличить срок службы асфальта. Из пяти участков полностью готовы только два. Оставшиеся три подрядчики планируют сдать в ближайшее время.

«Хочется отметить, что работы мы выполняем с опережением календарного графика. Сдача объекта запланирована раньше обозначенных сроков. Сейчас сданы 2 километра 800 метров», — сказал ведущий инженер управления строительства и дорожного хозяйства по Пензенской области Алевтин Пинишин.

В сутки по трассе «Кузнецк-Неверкино» проезжают около двух тысяч машин. Работы ведутся по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения транспортных услуг в Пензенской области на 2014−2020 годы». На ремонт магистрали выделено более 200 миллионов рублей.