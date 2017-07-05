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«Аэрофлот» удвоил компенсацию за питание при задержке вылета

5 июля в 17:41 192 просмотра
«Аэрофлот» повысила компенсацию за питание при задержках и отменах рейсов для пассажиров.

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Авиакомпания «Аэрофлот» повысила компенсацию за питание при задержках и отменах рейсов для пассажиров.

Как сообщает Life, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика, номинал ваучера на питание удвоен — с 490 рублей до 1000. Изменения актуальны с 5 июля.

Талоны на питание можно использовать в кафе и ресторанах аэропорта «Шереметьево», с которым «Аэрофлот» заключил договор.

В настоящее время компания предоставляет пассажирам ваучеры на питание, если рейс задержан из-за непогоды, по техническим причинам или из-за изменения маршрута более чем на четыре часа.

Напомним, ранее пензенцам пришлось ждать вылета из Москвы около 20 часов. По их словам, за все время ожидания в «Домодедово» их покормили лишь один раз. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» принесла пассажирам официальные извинения за доставленные неудобства.


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